İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten skandal açıklama: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım

Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanlarının Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok" diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." sözlerine yer verdi.

OSLO ANLAŞMASI