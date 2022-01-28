Fransız dergiden Türkiye dosyası! Başarı hikayesi 3. perde: Afrika kıtasındaki yumuşak gücü, savunma sanayisi…

Afrika'ya özel yayımlarıyla bilinen "Jeune Afrique" dergisi, Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı.
Josephine Dedet imzalı "Başarı hikayesi 3. perde" başlıklı dosyanın ilk sayfasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2021'de Togo'ya yaptığı ziyarette Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanlarıyla sohbet esnasında çekilmiş fotoğrafı yer aldı.
Dosyanın ilk haberinde "başarı hikayesinin" temelinde pragmatist Türk diplomasinin bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı.