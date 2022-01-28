Amerikan polisinin dehşet görüntüleri! 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı

Sivil ve silahsızlara karşı acımasız bir tutum sergileyen Amerikan polisleri yine büyük tepki çeken bir olaya imza attı.
ABD'nin Nashville kentinde 9 polis, yaya olarak durduğu otoyolundan çekilmesi için uyardığı silahsız adama ateş açtı.
Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki otoyolda araçla seyir halinde olan polis, 37 yaşındaki Landon Eastep'in yol kenarında yürüdüğünü fark etti. Aracını durdurarak Eastep'in yanına giden polis, ona yoldan çekilmesini söyledi.
9 POLİS KURŞUN YAĞDIRDI
Eastep yoldan çekilmeyince polis, olay yerine destek ekip çağırdı. Diğer polislerin gelmesinin ardından Eastep, otoyolun kenarında durmaya devam etti. Eastep'i ikna etmeye çalışan polisler bir süre sonra silahlarını çıkardı.
Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Eastep'in elini kaldırdığı an 9 polisin ateş açtığı görüldü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polislerin üzerine kurşun yağdırdığı Eastep yere yığılırken, olay yerinde hayatını kaybetti.