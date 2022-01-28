Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.01.2022 01:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2022 01:50
    ABONE OL

    Amerikan polisinin dehşet görüntüleri! 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı

    ABD, Geoge Floyd'un Amerikan polisleri tarafından acımasızca öldürülmesi hafızalardaki yerini korurken bir polis şiddeti daha kameralara yansıdı. Nashville kentinde 9 polis, yaya olarak durduğu otoyolundan çekilmesi için uyardığı silahsız adamı kurşun yağmuruna tuttu. O anlara kameralara saniye saniye yansıdı...

    İHA
    9 Amerikan polisi kurşun yağdırdı

    Sivil ve silahsızlara karşı acımasız bir tutum sergileyen Amerikan polisleri yine büyük tepki çeken bir olaya imza attı.

    ABD'nin Nashville kentinde 9 polis, yaya olarak durduğu otoyolundan çekilmesi için uyardığı silahsız adama ateş açtı.

    Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki otoyolda araçla seyir halinde olan polis, 37 yaşındaki Landon Eastep'in yol kenarında yürüdüğünü fark etti. Aracını durdurarak Eastep'in yanına giden polis, ona yoldan çekilmesini söyledi.

    9 POLİS KURŞUN YAĞDIRDI
    Eastep yoldan çekilmeyince polis, olay yerine destek ekip çağırdı. Diğer polislerin gelmesinin ardından Eastep, otoyolun kenarında durmaya devam etti. Eastep'i ikna etmeye çalışan polisler bir süre sonra silahlarını çıkardı.

    Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Eastep'in elini kaldırdığı an 9 polisin ateş açtığı görüldü.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Polislerin üzerine kurşun yağdırdığı Eastep yere yığılırken, olay yerinde hayatını kaybetti.

        GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
        Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Nashville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Eastep'in sol elinde bir maket bıçağı olduğunu, vurulmadan önce otoyolda yürüdüğünü söyledi.

        Aaron, polislerin durumu yatıştırmak için yaklaşık yarım saat uğraştığını, ancak Eastep'in sağ cebinden bilinmeyen bir nesneyi aniden çıkarmasıyla 9 polisin Eastep'e ateş ettiğini belirtti. Nesnenin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Aaron, nesnenin ateşli silah olmadığını vurguladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 1. bölüm izle!
        Haberler Dünya Amerikan polisinin dehşet görüntüleri! 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı
            SON DAKİKA