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    • Dünya
    • 27.01.2022 08:53
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    • 27.01.2022 09:07
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    Kuzey Kore 2 füze attı! Balistik mi?

    Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını ifade etti. Füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğü belirtildi.

    AA
    Kuzey Kore 2 füze attı! Balistik mi?

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.

    Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi.

    Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

    Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi.

        Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6. kez füze fırlattığını aktardı.

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