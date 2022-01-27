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    • Dünya
    • 27.01.2022 08:35
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    • 27.01.2022 08:35
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    Japonya'da kuş gribi paniği! Yüksek seviyede bulaşıcı...

    Son dakika haberi... Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı. Çiftlikte bulunan ördeklerde yüksek seviyede bulaşıcı kuş gribi belirlendi.

    Asya ülkesinde kuş gribi paniği! Yüksek seviyede...

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı.

    Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Çiba'nın Sosa ilçesindeki tavuk çiftliğinde bir ördek türünün ölümü sonrası, yapılan testlerde birçok ördekte yüksek seviyede bulaşıcı kuş gribi belirlendi.

    Yavru ördek ile çiftlik üretimi gıda ürünlerinin, çevre ilçelere sevkiyatları iki haftalığına durduruldu.

    Eyalet Valiliği, hastalığın tespitinin ardından 1000'e yakın tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.

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