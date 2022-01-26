İtalya'da kriz sürüyor! Cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turundan da bir sonuç çıkmadı

İtalya'da yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"teki üçüncü tur oylama da sonuçsuz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi'ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün üçüncü tur oylama yapıldı.

HİÇBİR İSİM 3'TE 2 ÇOĞUNLUK ALAMADI

Oylamada, delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin 3'te 2 çoğunluk sayısı olan 673'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, oylamaya 978 delegenin katıldığını, 412 boş oy atıldığını açıkladı.

Fico, cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak 4. tur oylamayla devam edileceğini bildirdi.

Bu arada, görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek olan mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bu turdaki oylamada, 125 oyla en çok oy alan isim olması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre, yarın yapılacak 4. tur ve sonrasındaki oylamalarda cumhurbaşkanı seçebilmek için salt çoğunluk sayısı 505 oy yeterli olacak.

SİYASİ PARTİLER BİR ADAY KONUSUNDA ANLAŞAMIYOR

Büyük Seçici Meclis'te merkez sağ ve merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu hale getiriyor.

Üçüncü tur oylama öncesi, siyasi partiler arasındaki istişareler sürse de taraflar henüz bir isim üzerinde uzlaşı sağlayamadı.

Merkez sağ kanadın dün önerdiği üç isme ek olarak Senato Başkanı Casellati'nin adaylığını gündeme getirmesine, merkez soldaki Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta'dan "hayır" yanıtı geldi.

Letta, merkez sağ ittifaka dördüncü turda sağ ittifakın aday gösterdiği isimlerde ısrar etmemesini, bunun Mario Draghi'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetini oluşturan çoğunluğa etki edeceğini belirtti.

Siyasi partiler arasında aday belirlemeye yönelik görüşmeler sürüyor.