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    • Dünya
    • 27.01.2022 01:08
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    • 27.01.2022 01:14
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    Berlin'de 'Ukrayna' zirvesi: Fransa, Almanya ve Rusya...

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanlarının Ukrayna'daki krize ilişkin 2 hafta sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.

    Berlin’de ’Ukrayna’ zirvesi

    Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz devam ederken Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanlarının Berlin'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.

    Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Normandiya Formatı (Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna) ülke liderlerinin danışmanlarının, Dışişleri Bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla başkent Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

    Danışmanların, Minsk Anlaşmalarının Normandiya Formatının temelini oluşturduğunu, ateşkese koşulsuz saygı gösterilmesini gerektiğini ifade ettiği aktarıldı. Ayrıca, danışmanların Minsk Anlaşmalarının uygulanmasında hızlı ilerleme kaydetmek için çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini dile getirdiği kaydedildi.

    Açıklamada, danışmanların Ukrayna'daki krize ilişkin 2 hafta sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

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