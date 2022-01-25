Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.01.2022 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 22:45
    ABONE OL

    Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ni konutuna füze atıldı!

    Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı düzenlendi. Füzelerden birinin Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutunu hedef aldığı bildirildi.

    AA
    Irak Meclis Başkanının konutuna füze atıldı

    Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna füze atıldığı bildirildi.

    Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı düzenlendi.

    Füzelerden birinin Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutunun yakınına düştüğü aktarıldı.

    Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da dakika dakika son durum
    Haberler Dünya Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ni konutuna füze atıldı!
        SON DAKİKA