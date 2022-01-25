DSÖ'den çok konuşulacan Omicron uyarısı! m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor...

OMİCRON'UN YENİDEN ENFEKSİYON İHTİMALİ YÜKSEK

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Omicron'un vücuda yeniden bulaşma oranının Delta'ya göre 5,4 kat daha fazla olduğu raporda aktarıldı.

Aşı yaptırmayan kişilerde ise Omicron'un yeniden bulaşma oranı Delta'ya göre 6,4 olarak gözlemlendi.

M-RNA AŞILARININ ETKİLİLİĞİ DÜŞÜYOR

DSÖ'nün raporunda ayrıca m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililiğinin, Omicron'un yayılmasıyla düşüş gösterdiği vurgulandı.

Bu konuda ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarını 2 doz yaptıranlarda bir ay sonra aşıların etkililik oranı sırasıyla yüzde 40 ve 30 olarak gözlemlendi. 2 doz aşının tamamlanmasından 6 ila 7 ay sonra ise etkililik oranının yüzde 0'a indiği kaydedildi.