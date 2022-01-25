DSÖ'den çok konuşulacan Omicron uyarısı! m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor...

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayımlanan Haftalık Epidemolojik Rapor'da, 17-23 Ocak'ta dünya genelinde vaka artış, ölüm, hastaneye kaldırılma ve Omicron varyantının Kovid-19 vakalarına etkilerine dair veriler paylaşıldı.
1 AYDA 50 BİN KİŞİ ÖLDÜ
Rapora göre aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.
Bir önceki haftaya göre haftalık vaka artış oranının yüzde 39 arttığı DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi, en çok vakaların arttığı bölge oldu.
Ölümlerin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 44 arttığı Güneydoğu Asya'da ise can kayıplarında en fazla artış kaydedildi.
OMİCRON, HASTANEYE KALDIRILMA ORANINI ARTIRIYOR
Raporda Kovid-19'un Omicron varyantı hakkında son güncellemelere de yer verildi.