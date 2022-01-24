Uzayda film stüdyosu kurulacak

Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda; spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor.

AYRI BİR MODÜL OLARAK İSTASYONA EKLENECEK

Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yerleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak". dedi.

Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.