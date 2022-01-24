İngiltere'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında flaş karar!

Ancak karara göre, Assange'ın avukatlarının önce Yargıtay'dan itiraz izni alması gerekecek. Bu izin talebi onaylanırsa ABD'ye iade konusu esastan görüşülebilecek. İzin başvurusunun 14 gün içinde yapılması gerekiyor.

Dava süresince Assange, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulmaya devam edecek.

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.