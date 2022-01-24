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    • Dünya
    • 24.01.2022 21:35
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    • 24.01.2022 21:35
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    Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu! Türk Dışişleri Bakanlığından mesaj geldi

    Burkina Faso'da bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduklarını ilan ettiler. Dışişleri Bakanlığı,konuya ilşkin bir mesaj paylaştı. Buna göre, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını ifade etti.

    AA
    Burkina Faso’da ordu yönetime el koydu!

    Burkina Faso'da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.

    Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz.

    Dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeni ile toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacaktır."

    BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA

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