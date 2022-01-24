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    • Dünya
    • 24.01.2022 16:54
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    • 24.01.2022 17:02
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    Almanya'da üniversiteye silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti

    Almanya’da Heidelberg Üniversitesi'nde bir öğrencinin uzun namlulu silahla ateş açarak çok sayıda kişiyi yaralayan saldırgan, ardından intihar etti.

    İHA
    Üniversiteye silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti

    Alman polisi, Baden Württemberg eyaletindeki Heidelberg kentindeki Heidelberg Üniversitesi'nin konferans salonunda bir saldırganın çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından intihar ettiğini açıkladı.

    Olay sonrası açıklama yapan Mannheim polisi, saldırının yerel saatle 13.50'de uzun namlulu bir silahla gerçekleştirildiğini belirtti.

    Yaralılar hakkında bilgi paylaşılmazken, Heidelberg Üniversitesi'nin basın ofisinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Olay yerindeki incelemelerin özel kuvvetler ile birlikte devam ettiğini belirten polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

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