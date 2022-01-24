Almanya'da üniversiteye silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti

Yaralılar hakkında bilgi paylaşılmazken, Heidelberg Üniversitesi'nin basın ofisinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerindeki incelemelerin özel kuvvetler ile birlikte devam ettiğini belirten polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.