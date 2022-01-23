Ermenistan'da flaş istifa! Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görevi bıraktı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.
Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.
SORUNLARI ANAYASAL GÜCE SAHİP OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.
Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır." ifadesini kullandı.
2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın görev süresi 2025'te doluyordu.
ARMEN SARKİSYAN KİMDİR?
Armen Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da doğdu. Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu. Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu.