Ermenistan'da flaş istifa! Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görevi bıraktı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

SORUNLARI ANAYASAL GÜCE SAHİP OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.