Yunanistan'ın eski büyükelçisi ülkesinin "Türkiye'yi karalayan haberlerine tepki gösterdi: Gerçekle bağdaşmayan bir şey

İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğüne işaret eden Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

"GAZETECİLİK PRENSİPLERİNİN İHLAL EDİLMESİ DİYEBİLİRİZ"

Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provokatif" yorumu yapan Yunan basını için değerlendirmelerine şöyle devam etti: