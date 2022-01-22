Yunanistan'ın eski büyükelçisi ülkesinin "Türkiye'yi karalayan haberlerine tepki gösterdi: Gerçekle bağdaşmayan bir şey

Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panagiotis Ioakimidis, ERT radyosuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğüne işaret eden Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.
"GAZETECİLİK PRENSİPLERİNİN İHLAL EDİLMESİ DİYEBİLİRİZ"
Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provokatif" yorumu yapan Yunan basını için değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Basın tamamıyla olmasa da büyük çoğunlukla kendi görüşlerini de içeren renklendirilmiş haberler sunuyor. Gazetecilik prensiplerinin ihlal edilmesi diyebiliriz. Medya, bilgilendirme ve soğukkanlılığı artırıcı değil, gerilimi artırıcı işlev yapıyor. Bu çok rahatsız edici."