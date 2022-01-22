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    • Dünya
    • 22.01.2022 11:13
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    • 22.01.2022 11:19
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    Yunanistan'ın eski büyükelçisi ülkesinin "Türkiye'yi karalayan haberlerine tepki gösterdi: Gerçekle bağdaşmayan bir şey

    Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde (Ege) Türkiye'nin karasularına çökmeye çalışan Yunanistan'a Eski Yunan Büyükelçi Panagiotis Ioakimidis'ten sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ioakimidis, ülkesinin medyasını Türkiye ile ilgili yanıltıcı bilgiler içeren haberler konusunda uyardı. Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu gerçekle bağdaşmıyor" dedi. Ioakimidis daha önce yaptığı açıklamada, "Tek yol Türkiye ile ortaklık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Türkiye’yi karalayan haberlere tepki gösterdi

    Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panagiotis Ioakimidis, ERT radyosuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğüne işaret eden Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

    "GAZETECİLİK PRENSİPLERİNİN İHLAL EDİLMESİ DİYEBİLİRİZ"

    Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provokatif" yorumu yapan Yunan basını için değerlendirmelerine şöyle devam etti:

    "Basın tamamıyla olmasa da büyük çoğunlukla kendi görüşlerini de içeren renklendirilmiş haberler sunuyor. Gazetecilik prensiplerinin ihlal edilmesi diyebiliriz. Medya, bilgilendirme ve soğukkanlılığı artırıcı değil, gerilimi artırıcı işlev yapıyor. Bu çok rahatsız edici."

        Bazı haberlerin veriliş şeklinin birtakım "mitlere ve yanlış anlamalara" neden olduğunu söyleyen Ioakimidis, "Sonuç olarak Türk-Yunan ilişkilerindeki kısır döngüyü kırmak için bir çıkış ve imkan aramaya yönelik hiçbir çabaya müsaade etmeyen bir atmosfer oluşmasına neden oluyor." dedi.

        "TEK YOL TÜRKİYE İLE ORTAKLIK"

        ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çerçevesinde ilk adım olarak EastMed'den desteğini çektiğini hatırlattı.

        Ioakimidis daha önce konuya ilişkin yazdığı bir makalede Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaktan alıkoymaya yönelik her türlü politikanın çıkmaza gireceğine dikkat çekerek, "Tek yol Türkiye ile ortaklık" ifadelerini kullanmıştı.

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