Kim Milyoner Olmak İster gündeme getirdi! İnsan haklarından dem vuran İsviçre ve Avrupa'nın kirli yüzü: Köle çocuklar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıkan, ATV ekranlarının sevilen yarışma programının yeni bölümü, gündeme damgasını vurdu.
İmirzalıoğlu'nun yarışmaya katılan Hamide Tanır'a yönelttiği soru, Batı'nın kirli ve ikiyüzlü geçmişini bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı.
İNSAN HAKLARINDAN DEM VURAN İSVİÇRE AVRUPA'NIN KİRLİ YÜZÜ
Kenan İmirzalıoğlu, Tanır'a "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunu yöneltti.
Şıkların tamamının, sözde 'modern' ve 'insan hakları savunucusu' Avrupa ülkelerinden oluşması karşısında şoke olan yarışmacı, doğru cevabın İsviçre olduğunun anlaşılmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı.
İnsan haklarından dem vuran İsviçre'de çok yakın zamana kadar yaşanmaya devam eden bu büyük skandal, Avrupa'nın kirli geçmişini bir kez daha hatırlattı.