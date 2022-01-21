Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.01.2022 21:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 21:28
    ABONE OL

    Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye hava saldırısı! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

    AA
    Hapishaneye hava saldırısı! Onlarca kişi öldü

    Son dakika haberi... Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

    Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.

    Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yahudi yerleşimcilerden Filistin halkına zulüm!
    Haberler Dünya Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye hava saldırısı! Onlarca kişi yaşamını yitirdi
        SON DAKİKA