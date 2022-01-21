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    • Dünya
    • 21.01.2022 20:39
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    • 21.01.2022 20:46
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    Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor! Önce ağaçları söktüler ardından saldırdılar

    Yahudi yerleşimcilerin her fırsatta masum Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor. İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının bulunduğu yere giren yerleşimciler 400'den fazla zeytin ağacını söktü. Bununla da yetinmeyerek bölgede bulunan Filistinlilere saldırdığı görüldü.

    Yahudi yerleşimcilerden Filistin halkına zulüm!

    Yahudi yerleşimcilerin her fırsatta masum Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor.

    400'DEN FAZLA AĞACA ZARAR VERDİLER
    Ağaçları zarar gören Filistinli çiftçilerden Gazi Antari, yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında kendisine ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

    Antari, saldırganların köyün yakınındaki Shavei Shomron Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarına ve 350 zeytin ağacını söktüklerine vurgu yaparak, yerleşimcilerin daha önce de mülklerine saldırdıklarını aktardı.

        Öte yandan Batı Şeria'daki Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin de Selfit'e bağlı Bediya beldesi ile Yasuf köyü kırsalında Filistinlilere ait 90 zeytin ağacını söktükleri belirtildi.

        AMAÇLARI GEÇİM KAYNAKLARINI YOK ETMEK
        İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

        Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

        Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

        İşgalci İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
            Yahudi yerleşimcilerden Filistin halkına zulüm!
            Haberler Dünya Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor! Önce ağaçları söktüler ardından saldırdılar
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