Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor! Önce ağaçları söktüler ardından saldırdılar

Yahudi yerleşimcilerin her fırsatta masum Filistin halkına yönelik zulmü sürüyor.
400'DEN FAZLA AĞACA ZARAR VERDİLER
Ağaçları zarar gören Filistinli çiftçilerden Gazi Antari, yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında kendisine ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.
Antari, saldırganların köyün yakınındaki Shavei Shomron Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarına ve 350 zeytin ağacını söktüklerine vurgu yaparak, yerleşimcilerin daha önce de mülklerine saldırdıklarını aktardı.