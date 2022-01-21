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    • Dünya
    • 21.01.2022 17:37
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    • 21.01.2022 17:49
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    Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyayı yeni savaş mı bekliyor? Soğuk Savaş'tan sonra...

    Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Ukrayna gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 'Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerine 'gelecek hafta' yazılı yanıt vermesini bekliyor' dedi. Blinken ise 'Rusya Ukrayna'ya yönelik nasıl bir saldırı yaparsa yapsın çok hızlı ortak ve sert bir karşılık alır' dedi. Ukrayna sınırında askeri güçler ne durumda? Rusya’nın planları neler? Gündemin öne çıkan başlıkları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de değerlendirdi.

    Rusya, Ukrayna’ya saldıracak mı?

    Avrupa'daki savaş endişelerinin gölgesinde ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderliğindeki heyetler bir zamanlar Soğuk Savaş'ın önemli bir kavşak noktası olan Cenevre'de Rusya-Ukrayna gerilimini masaya yatırdı.

    Kritik görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 'Rusya Ukrayna halkı için tahdit değildir' dedi. Askerlerin bölgeye konuşlandırılmasının 'ihtiyaç sonrası' gerçekleştiğini belirten Lavrov, 'Ukrayna'ya saldırmayı planladığımızı söylüyorlar ama biz asla bunu amaçlamadığımızı belirtiyoruz' dedi.

    NATO'nun SSCB'ye karşı kurulduğunu belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti; 'Doğu Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda üye olmak isteyen devletler var ve biz NATO'nun daha fazla genişletilmesinin hata olduğunu düşünüyoruz.'

    BLINKEN'DAN YANIT GELDİ

    Lavrov ile diplomatik sürecin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Blinken 'Bu tamamen Rusya'ya bağlı hangi yolu seçeceklerine bağlı' dedi. Blinken, 'Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile konuştuktan sonra Rusya ile endişelerimizi ve düşüncelerimizi yazılı bir şekilde önümüzdeki hafta paylaşabileceğimizi söyledik' dedi.

        'Burada zaten büyük bir sonuca varmayı beklemiyorduk ama birbirimizin endişelerini anlama konusunda net bir yola girdiğimizi düşünüyorum' diyen Blinken şu ifadeleri kullandı;

        'Rusya Ukrayna'yı 2014'de işgal etti Kırım'a el koydu. Rus yetkililer Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bunu duyduk ama şu an herkesin görebildiği şeylere bakıyoruz önemli olan sözler değil eylemler. Rusya dünyayı ikna etmek istiyorsa en iyi hamle güçlerini sınırdan çekmesi olur'

        NELER OLUYOR?

        Peki dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna sınırında neler oluyor? Tansiyon son zamanlarda neden yükseldi. Ukrayna sınırında askeri güçler ne durumda? Rusya'nın planları neler? Gündemin öne çıkan başlıkları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi..

        SOĞUK SAVAŞ'TAN SONRA EN BÜYÜK İMTİHAN

        Belki de Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük imtihandan geçiyoruz. Rusya ile Batı'nın ve NATO'nun ve ABD'nin mücadelesi. Bence ABD Rusya'yı hataya zorluyor. Yani nihai anlamda bölünmüş bir Ukrayna'nın doğu kısmını NATO'ya üye edecekler batı kısmı Rusya'nın elinde kalacak. Bugün konuşulan da bu masada."
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