Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyayı yeni savaş mı bekliyor? Soğuk Savaş'tan sonra...

Avrupa'daki savaş endişelerinin gölgesinde ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderliğindeki heyetler bir zamanlar Soğuk Savaş'ın önemli bir kavşak noktası olan Cenevre'de Rusya-Ukrayna gerilimini masaya yatırdı.
Kritik görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 'Rusya Ukrayna halkı için tahdit değildir' dedi. Askerlerin bölgeye konuşlandırılmasının 'ihtiyaç sonrası' gerçekleştiğini belirten Lavrov, 'Ukrayna'ya saldırmayı planladığımızı söylüyorlar ama biz asla bunu amaçlamadığımızı belirtiyoruz' dedi.
NATO'nun SSCB'ye karşı kurulduğunu belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti; 'Doğu Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda üye olmak isteyen devletler var ve biz NATO'nun daha fazla genişletilmesinin hata olduğunu düşünüyoruz.'
BLINKEN'DAN YANIT GELDİ
Lavrov ile diplomatik sürecin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Blinken 'Bu tamamen Rusya'ya bağlı hangi yolu seçeceklerine bağlı' dedi. Blinken, 'Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile konuştuktan sonra Rusya ile endişelerimizi ve düşüncelerimizi yazılı bir şekilde önümüzdeki hafta paylaşabileceğimizi söyledik' dedi.