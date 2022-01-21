Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyayı yeni savaş mı bekliyor? Soğuk Savaş'tan sonra...

NATO'nun SSCB'ye karşı kurulduğunu belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti; 'Doğu Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda üye olmak isteyen devletler var ve biz NATO'nun daha fazla genişletilmesinin hata olduğunu düşünüyoruz.'

BLINKEN'DAN YANIT GELDİ

Lavrov ile diplomatik sürecin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Blinken 'Bu tamamen Rusya'ya bağlı hangi yolu seçeceklerine bağlı' dedi. Blinken, 'Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile konuştuktan sonra Rusya ile endişelerimizi ve düşüncelerimizi yazılı bir şekilde önümüzdeki hafta paylaşabileceğimizi söyledik' dedi.