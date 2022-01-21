Son dakika! Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğinde... Blinken-Lavrov zirvesi sona erdi

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüştüğü toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.