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    • Dünya
    • 21.01.2022 15:04
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    • 21.01.2022 15:23
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    Son dakika! Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğinde... Blinken-Lavrov zirvesi sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüştüğü toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi. Lavrov, "Rusya, Ukrayna halkı için tehdit değildir" dedi.

    Blinken-Lavrov zirvesi sona erdi

    Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüştüğü toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirdi.

    Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya, Ukrayna halkı için tehdit değildir" ifadelerini kullandı.

        Toplantı öncesi iki bakan kısa açıklama yaptı.

        Blinken, toplantının Ukrayna krizinden kaynaklı tansiyonun düşürülmesi ve "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının önüne geçilmesi" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

        Ukraynalı yetkililer dahil ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle görüşmeler yaptıktan sonra Cenevre'ye geldiğini belirten Blinken, "Hepimiz farklılıklarımızı (sorunlarımızı) diplomasi ve diyalog yoluyla çözmeye çaba göstermek için eşit düzeyde kararlıyız. Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa ve Rusya Ukrayna'ya saldırmaya karar verirse müşterek, hızlı ve şiddetli bir karşılık vermeye de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

            Toplantıyı "kritik bir an" olarak niteleyen Blinken, "Bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi veya diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum ve bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

            "GÖRÜŞMELERİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

            Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise güvenlik garantilerine dair tekliflerin konuşulması için Cenevre'de görüşme teklifinden ötürü Blinken'e ve heyetine teşekkür ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, sevgili meslektaşlarım, güvenlik garantisi teklifleri üzerinde başlatılan çalışmalar bağlamında Cenevre'de bir toplantı düzenleme teklifiniz için size minnettarız" dedi.

            Blinken'in Cenevre'deki görüşmeden "dönüm noktası" beklemediğine dair açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Biz de bu görüşmelerin bir dönüm noktası olmasını beklemiyoruz. Sadece taleplerimize somut cevaplar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

            Lavrov, "Taleplerimiz gayet somut ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda güvenliğin bölünmezliği üzerine verilen vaatlere uygun olarak somut cevaplar bekliyoruz ki hiçbir ülke, bir başka ülkenin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmesin." açıklamasını yaptı.

                Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmenin ardından Lavrov TSİ 15.00, Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı düzenledi.

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                Haberler Dünya Son dakika! Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğinde... Blinken-Lavrov zirvesi sona erdi
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