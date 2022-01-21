Son dakika! Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğinde... Blinken-Lavrov zirvesi sona erdi

Blinken'in Cenevre'deki görüşmeden "dönüm noktası" beklemediğine dair açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Biz de bu görüşmelerin bir dönüm noktası olmasını beklemiyoruz. Sadece taleplerimize somut cevaplar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Taleplerimiz gayet somut ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda güvenliğin bölünmezliği üzerine verilen vaatlere uygun olarak somut cevaplar bekliyoruz ki hiçbir ülke, bir başka ülkenin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmesin." açıklamasını yaptı.