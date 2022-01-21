İskoçya'da bulunan 5 Osmanlı padişahına ait yağlı boya tablolar 24.5 milyon dolara satıldı

İskoçya'da bir malikanenin çatısında 100 yıl sonra tesadüfen bulunan 5 Osmanlı padişahının tabloları, Sotheby'se satışa çıktı.

İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu. Portrelerin, 16. yüzyılda İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio tarafından, hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetler suretinden oluşan "Giovio" serisindeki çalışmalara dayandığı belirtiliyor.