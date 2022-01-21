Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fransız oyuncu Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti

    Fransa'da kayak kazasında bir yıldız daha kaydı. Fransız oyuncu Gaspard Ulliel, önceki gün, Montvalezan kasabası civarında kayak merkezine gitti. Uzun süre kayan yıldız oyuncu, pistte başka bir kayakçı ile çarpıştı. Ağır yaralanan 37 yaşındaki oyuncu Ulliel, helikopterle Grenoble Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaşamını yitirdi.

    Bir yıldız kaydı

    Fransa'da kayak kazasında bir yıldız daha kaydı. Fransız oyuncu Gaspard Ulliel, önceki gün, Montvalezan kasabası civarında kayak merkezine gitti. Uzun süre kayan yıldız oyuncu, pistte başka bir kayakçı ile çarpıştı. Ağır yaralanan 37 yaşındaki oyuncu Ulliel, helikopterle Grenoble Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak saatler süren kurtarma çabaları sonunda, hayata tutunamadı. Ulliel, "It's Only the End of the World", "Kayıp Nişanlı", "Hannibal Rising" ve "La princesse de Montpensier" filmleriyle tanınmıştı.

    SCHUMACHER HALA KOMADA
    Fransız     Alpleri'nde 2013 yılında kayak yaparken kaza geçiren Alman pilot Michael Schumacher'in hala yaşam mücadelesi devam ediyor. Tam 9 yıldır komada olan Schumacher'in yakınları, "Michael savaşıyor, savaşıyor ve biz sadece onun iyileşeceğini umabiliriz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’ndan ’leblebi’ gibi yalan!
    Haberler Dünya Fransız oyuncu Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti
        SON DAKİKA