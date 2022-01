Fransız oyuncu Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti

Fransa'da kayak kazasında bir yıldız daha kaydı. Fransız oyuncu Gaspard Ulliel, önceki gün, Montvalezan kasabası civarında kayak merkezine gitti. Uzun süre kayan yıldız oyuncu, pistte başka bir kayakçı ile çarpıştı. Ağır yaralanan 37 yaşındaki oyuncu Ulliel, helikopterle Grenoble Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak saatler süren kurtarma çabaları sonunda, hayata tutunamadı. Ulliel, "It's Only the End of the World", "Kayıp Nişanlı", "Hannibal Rising" ve "La princesse de Montpensier" filmleriyle tanınmıştı.

SCHUMACHER HALA KOMADA

Fransız Alpleri'nde 2013 yılında kayak yaparken kaza geçiren Alman pilot Michael Schumacher'in hala yaşam mücadelesi devam ediyor. Tam 9 yıldır komada olan Schumacher'in yakınları, "Michael savaşıyor, savaşıyor ve biz sadece onun iyileşeceğini umabiliriz" dedi.