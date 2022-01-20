Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni tahrik! PKK'ya temsilcilik açma izni!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni verdi. GKRY'nin skandal kararına tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." ifadesini kullandı.
TAHRİK EDİCİ GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ertuğruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak Ada'yı kana bulayan, terör destekçisi GKRY'nin tahrik edici girişimlerinin sürdüğünü belirtti.
ATEŞLE OYNUYORLAR
GKRY İçişleri Bakanlığının, 12 Ocak'ta yapılan bir başvuruyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyurulduğunu aktaran Ertuğruloğlu, şunları kaydetti: