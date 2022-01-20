Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni tahrik! PKK'ya temsilcilik açma izni!

Türk milletinin kimsenin düşmanı olmadığını ancak kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bildiğini belirten Ertuğruloğlu, bu atılan adımın, Rum-PKK terör dayanışması olduğuna, bunun sahiplerine, akıl hocalarına ve destekçilerine de baş ağrısı olacağına dikkati çekti.

ŞER ODAKLARININ ACİZLİKLERİ...

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Bu coğrafyada Türkiyemizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde, bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün." ifadesini kullandı.