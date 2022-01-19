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    • Dünya
    • 19.01.2022 11:13
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    • 19.01.2022 11:23
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    SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi! Tanklar konuşlandı

    Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin boyutları her geçen gün artıyor. Ukrayna’nın Donbass bölgesine yönelik yaptıkları işgal hamlelerinin ardından saldırı hazırlıklarının kapsamını artıran Rusya, bu kez Belarus’a asker yığmaya başladı. Bölgede geniş kapsamlı tatbikat hazırlığı yapan Rusya’nın bu hazırlıkları, yakın zamanda bir savaşın başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

    Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizinde yeni perde açıldı. Ukrayna'nın Donbass sınırına yönelik işgal hamleleri nedeniyle son aylarda büyük bir krizin yaşandığı bölgede bu kez yeni bir işgal hazırlığı yaşanıyor.

    RUSYA'DAN KUŞATMA HAMLESİ
    Rus basınından gelen yeni görüntülere göre Rusya ve Belarus'un gelecek ay düzenleyeceği ortak askeri tatbikat çerçevesinde geniş kapsamlı birlikler Belarus'a sevk edildi.

    Belarus üzerinden Ukrayna sınırına çok sayıda tank ve kısa menzilli füze gönderen Rusya, bu sevkiyatıyla adeta savaş hazırlığı yaptığını bir kez daha göstermiş oldu.

        SICAK ÇATIŞMA KAPIDA
        Askeri tatbikat gerekçesiyle Belarus'a asker taşıyan Rusya, işgal hamlelerine yeni bir bölgeyi de dahil etmiş oldu.

        Geçtiğimiz haftalarda kendi topraklarındaki sınır bölgelerine binlerce asker ve ağır silahlar yığan Rusya, yeni hamlesiyle Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik desteğine de meydan okudu.

        Rusya'nın uluslararası çağrıları görmezden gelmesiyle İngiltere ve ABD'den de peş peşe hamleler geldi.

            İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı. Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyleyen Wallace, tanksavar silahların ülkeye gönderildiği dile getirdi.

            Wallace, Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı olduğunu belirterek bu silahların kısa menzilli ve savunma amaçlı olduğunu, Rusya'ya karşı herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadıklarının altını çizdi.

            Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarını bozacak herhangi bir işe girişmesi takdirinde de uluslararası yaptırımların devreye gireceğini ekledi.

            İngiltere'nin ardından ABD de, Rusya'nın işgal hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

                Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.

                Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, "Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı". ifadelerini kullandı.

                Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.

                RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ
                Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin tepkilerinin ardından konuya ilişkin flaş açıklama yaptı.

                ABD'nin, Ukrayna gerginliğinin diplomatik yolla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa Ukrayna ordusuna silah sevkiyatı yapmaya son vermesi gerektiği açıklaması, Rusya'nın geri adım atmayacağı şeklinde yorumlandı.

                Facebook'taki açıklamada, "ABD, Ukrayna içindeki krizin diplomatik yollarla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yeni silah sevkiyatı planlarından vazgeçmeli. Bunun yerine Washington, Minsk anlaşmalarına yönelik sabotajın durdurulmasına ikna etmek için Ukrayna yönetimi üzerindeki nüfuzundan faydalanmalı" ifadeleri kullanıldı.

                    "KENDİ TOPRAKLARIMIZDAKİ HAMLELER EGEMEN HAKKIMIZ"
                    Rusya'nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Kendi topraklarımıza asker konuşlandırmak, egemen hakkımız. Histeriye son verilmesi ve Donbass'ın sorunları üzerinden gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. En önemlisi de Kiev'deki 'öfkeli kimseleri' yeni provokasyonlara teşvik etmemek" ifadelerine yer verildi.
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