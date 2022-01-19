SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi! Tanklar konuşlandı

- Dünya
- 19.01.2022 11:13
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- 19.01.2022 11:23
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı. Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyleyen Wallace, tanksavar silahların ülkeye gönderildiği dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.
Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, "Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı". ifadelerini kullandı.
Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.
RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin tepkilerinin ardından konuya ilişkin flaş açıklama yaptı.
ABD'nin, Ukrayna gerginliğinin diplomatik yolla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa Ukrayna ordusuna silah sevkiyatı yapmaya son vermesi gerektiği açıklaması, Rusya'nın geri adım atmayacağı şeklinde yorumlandı.
Facebook'taki açıklamada, "ABD, Ukrayna içindeki krizin diplomatik yollarla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yeni silah sevkiyatı planlarından vazgeçmeli. Bunun yerine Washington, Minsk anlaşmalarına yönelik sabotajın durdurulmasına ikna etmek için Ukrayna yönetimi üzerindeki nüfuzundan faydalanmalı" ifadeleri kullanıldı.
"KENDİ TOPRAKLARIMIZDAKİ HAMLELER EGEMEN HAKKIMIZ"
Rusya'nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Kendi topraklarımıza asker konuşlandırmak, egemen hakkımız. Histeriye son verilmesi ve Donbass'ın sorunları üzerinden gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. En önemlisi de Kiev'deki 'öfkeli kimseleri' yeni provokasyonlara teşvik etmemek" ifadelerine yer verildi.