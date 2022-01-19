Çin hızlı tren yolu ağıyla, 2025'te 500 bini aşan şehirlerin neredeyse tamamına ulaşmayı hedefliyor

2020 itibarıyla 146 bin kilometre olan toplam demir yolu ağının 2025'te 165 bin kilometreye çıkarılmasının amaçladığı ifade edilen raporda, kara yolu ağının 161 bin kilometreden 190 bin kilometreye ve akarsu yolları ağının 16 bin 100 kilometreden 18 bin 500 kilometreye çıkarılacağı kaydedildi.

Raporda ayrıca şehir içi metro ağının 6 bin 600 kilometreden 10 bin kilometreye, sivil havaalanı sayısının 241'den 270'e çıkarılmasına yönelik hedeflere yer verildi.

ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİN YÜZDE 72'Sİ ELEKTRİKLİ OLACAK