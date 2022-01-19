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    • Dünya
    • 20.01.2022 01:48
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    • 20.01.2022 01:51
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Benim tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak" dedi.

    Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



    "POLONYA VE ROMANYA'DA ASKER SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"
    Biden, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız" dedi.



    "NATO'YU BİR ARADA TUTMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"
    NATO'yu bir arada tutmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, şunları söyledi:

    "NATO içinde farklılıklar var. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmalıyım. Rus askerlerin sınırı geçerek Ukrayna askerlerini öldürdüğü durumda bu her şeyi değiştirir. Ancak NATO cephesinde tam bir birlik sağlamamız, Putin'in ne yaptığına, ne ölçüde yapacağına bağlı.
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    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek
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