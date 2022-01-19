ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek





"NATO'YU BİR ARADA TUTMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

NATO'yu bir arada tutmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, şunları söyledi:

"NATO içinde farklılıklar var. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmalıyım. Rus askerlerin sınırı geçerek Ukrayna askerlerini öldürdüğü durumda bu her şeyi değiştirir. Ancak NATO cephesinde tam bir birlik sağlamamız, Putin'in ne yaptığına, ne ölçüde yapacağına bağlı.





