Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic: Türkiye, bölgede ciddi etkiye sahip olacak bir konumda

Markovic, Türkiye'nin Balkan coğrafyası için de çok önemli bir aktör olduğuna işaret ederek "Bölgede ciddi bir etkiye sahip olacak bir konumda bulunan Türkiye, sorumluluklarının kesinlikle bilincinde ve bu anlamda oynadığı olumlu ve istikrar sağlayıcı rolü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, iki ülke arasında bazı konularda ihtilafların da yaşandığını ancak aynı noktada buluşulan konuların çok daha fazla olduğunu vurguladı.