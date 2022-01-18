Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic: Türkiye, bölgede ciddi etkiye sahip olacak bir konumda

Büyükelçi Markovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde sorulara yazılı yanıt verdi.
"İki ülke arasındaki ilişkiler, tarihi zirvesinde ve ortaya çıkan yeni zorluklar ve fırsatlarla gelişmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Markovic, iki milletin birbiriyle çok fazla bağa sahip olmasının yeni fırsatlar yaratmak için ortak zemin bulabilmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
Markovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında oldukça samimi bir ilişki olduğunu belirterek bu iletişimin ülkeler arasındaki ikili ilişkilere de olumlu yansıdığının altını çizdi.
Büyükelçi, "İki ülke arasındaki iletişim zemininin bu denli elverişli bir şekilde kurulmasıyla ilişkilerimiz yalnızca iki ulusumuzun çıkarları için değil, bölgesel iş birliklerinin de lehine daha da fazla ilerleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.
BİR DİZİ ANLAŞMA İMZALANACAK
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye ziyaretinde kültür, turizm, eğitim ve ekonomi gibi alanları da kapsayan bir dizi anlaşmanın da imzalanacağını kaydeden Markovic, bu anlaşmaların bölgesel ve küresel sinerjiyi olumlu anlamda artıracağına inandıklarını belirtti.
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