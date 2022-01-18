Ölüme meydan okudu! 80 kilometre hızla giden minibüsün içinden geçti

Daha önce metrelerce yüksekten atlayan, üstünden araba geçen ve alevlerin içinden geçen Rus dublör, geçtiğimiz eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı. Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Chebotarev son gösterisi ile yürekleri ağza getirdi.
HAREKET HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN İÇİNE DALDI
Chebotarev akıllara durgunluk veren 71'nci gösterisinde, yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı.