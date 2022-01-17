Youtuber'lık meslek haline gelmeye başladı! ABD’li MrBeast'in kazandığı para dudak uçuklattı

Forbes, 2021'de en çok para kazanan YouTuber'larını açıkladı. İlk sırada, MrBeast yani gerçek ismiyle Jimmy Donaldson yer aldı. Kanalını 88.2 milyon kişinin takip ettiği YouTuber çektiği videolarla yüzlerce insana yardım yaptı. Geçtiğimiz yıl tam 54 milyon dolar kazandı! MMA dövüşçüleriyle karşı karşıya gelen Jake Paul ise 45 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Listede 7 yaşındaki Nastya vardı. Babasıyla yaşadığı eğlenceli anları paylaşan ve 40.3 milyon takipçisi olan Nastya geçen yıl 28 milyon dolar kazandı. 10 yaşındaki içerik üreticisi Ryan Kaji de bu yılı 27 milyon dolarla kapattı!