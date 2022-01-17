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    • Dünya
    • 17.01.2022 10:12
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    • 17.01.2022 10:12
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    Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’in kararıyla Nazarbayev’in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı

    Son dakika haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Kazakistan'dan sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Kazakistan’da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Samat Abiş’in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi. Nursultan Nazarbayev’in damadı Timur Kulibayev’in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken’in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.

    Tokayev’den Nazarbayev tasfiyesi

    Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Abiş'in ülkenin Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı belirtildi.

    Daha önce eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ve yardımcılarının vatana ihanet suçu işledikleri şüphesiyle gözaltına alındıkları ancak Abiş'in görevine devam ettiği ifade edilmişti.

    Nursultan Nazarbayev'in damadı Timur Kulibayev'in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.

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