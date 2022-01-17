Fransa'da son 24 saatte 102 bin 144 koronavirüs vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Öte yandan Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, yaptığı açıklamada, salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.
'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI
Kovid-19 vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü ifade eden Chene, dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini söyledi.
Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiği sözlerini ekledi.