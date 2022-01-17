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    • Dünya
    • 18.01.2022 00:16
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    • 18.01.2022 00:18
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    Fransa'da son 24 saatte 102 bin 144 koronavirüs vakası kaydedildi

    Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 102 bin 144 yeni vaka kaydedildi.

    AA
    Fransa’da vakalar artıyor!

    Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.

    Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.



    Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.

    Öte yandan Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, yaptığı açıklamada, salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.



    'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI
    Kovid-19 vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü ifade eden Chene, dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini söyledi.

    Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiği sözlerini ekledi.



        AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU
        Bu arada, başkent Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hükümetin talimatı doğrultusunda kentte pazarlarda, 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği ve toplu taşıma araçlarının beklendiği alanlarda, okul, üniversite, ibadethane, alışveriş merkezlerinin çevresinde maske takmanın artık zorunluğu olduğu belirtildi.

        Paris İdari Mahkemesi 13 Ocak'ta başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını iptal etmişti.
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