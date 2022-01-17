Fransa'da son 24 saatte 102 bin 144 koronavirüs vakası kaydedildi





Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, yaptığı açıklamada, salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.