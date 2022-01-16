Son dakika... Tonga'da korkunç ikinci yanardağ patlaması! Tsunami uyarısı verildi: İletişim kuramıyoruz

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.