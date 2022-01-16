İnsana domuz kalbi nakliyle dünya gündemine oturmuştu! Türk doktor Burçin Ekser'e ABD'den bir ödül daha

ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu.
Dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı. Şimdi de American Society of Transplant Surgeons Ekser'i '2022 Nakil Cerrahisinde Yükseken Yıldızı Ödülü'ne layık gördü.
Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. Ekser, "American Society of Transplant Surgeons tarafından böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum.