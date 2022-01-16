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    • Dünya
    • 16.01.2022 09:38
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    • 16.01.2022 09:44
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    İnsana domuz kalbi nakliyle dünya gündemine oturmuştu! Türk doktor Burçin Ekser'e ABD'den bir ödül daha

    Türk doktorları yine sağlık dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Türk doktor Burçin Ekser, ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu. Ekser, American Society of Transplant Surgeons tarafından "2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

    Türk doktor Burçin Ekser’e ABD’den bir ödül daha

    ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu.

    Dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı. Şimdi de American Society of Transplant Surgeons Ekser'i '2022 Nakil Cerrahisinde Yükseken Yıldızı Ödülü'ne layık gördü.

    Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. Ekser, "American Society of Transplant Surgeons tarafından böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum.

        Beni aday gösteren tüm insanlara çok teşekkürler ve ayrıca diğer tüm organ nakli için oluşturduğunuz farkındalıklara tebrikler" dedi.

        ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser aslen Ordu Fatsalı.

        İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam ettikten sonra ABD'ye gitti. Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atıyor.
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