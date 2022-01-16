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    • Dünya
    • 16.01.2022 14:40
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    • 16.01.2022 14:43
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    BAE ve Kuveyt'ten Mısır'a 3 milyar dolar kredi

    Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar değerinde kredi aldığı bildirildi. Mısır hükümeti, bütçedeki finansman açıklarını kapatmak için düşük faiz oranlarından yararlanmaya çalışıyor.

    AA
    Körfez’den Mısır’a 3 milyar dolar kredi

    Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalında yayımlanan habere göre, Mısır'a kredi veren bankaların başında Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Abu Dabi İslami Bankası, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab Banking Corporation, Ulusal Kuveyt Bankası ve Warba Bank geliyor.

    Üç milyar dolarlık kredinin yarısının yeşil kredi, diğer yarısının ise İslami finansman kapsamında alınacağı aktarılan haberde, kredinin faiz oranı, vadesi veya teslim tarihine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

    Mısır hükümeti, bütçedeki finansman açıklarını kapatmak için düşük faiz oranlarından yararlanmaya çalışıyor.
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