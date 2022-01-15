Yunanistan'ın 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi! Türkiye'nin tepkisini çekmişti...

"6 MİL YAPMIŞSIN HALİNE ŞÜKRET OTUR OTURDUĞUN YERDE"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Yunanistan'ın 12 mil iddialarına ilişkin, "Karasularınızı 12 mile çıkarırsanız biz, Ege'de uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin. '12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı. '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz' dediler, bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti. Herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah. Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Sorunları diyalog temelinde çözümden yanayız." ifadelerini kullandı.

Kara suları: Bir kıyı devletinin kara ülkesini çevreleyen ve uluslararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan kıyı devletine ait deniz egemenlik kuşağına kara suları deniliyor. Türkiye ve Yunanistan arasında deniz sınırı henüz bir anlaşmayla belirlenmedi. Bu nedenle hem Türkiye hem de Yunanistan kara sularının Ege Denizi'ndeki genişliği 6 deniz mil kabul ediliyor.