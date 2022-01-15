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    • Dünya
    • 15.01.2022 23:59
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    • 16.01.2022 00:27
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    Yunanistan'ın 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi! Türkiye'nin tepkisini çekmişti...

    Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'nin uyarılarına rağmen tahrik dozu yüksek adımlara imza atan Yunanistan için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi. Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini iddia etti. Türkiye Yunanistan'ın 12 mil iddialarına karşılık her fırsatta sert yanıt vererek bunun savaş sebebi olacağını dile getiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde bir uyarı yaparak, " 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin." ifadelerini kullanmıştı.

    AJANSLAR
    Yunan 12 mil rüyasından uyandı

    Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.

    Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "12 MİLDEN FERAGAT EDEREK 10 MİL FORMÜLÜ..."
    Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

    İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." dedi.

    ROZAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
    Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.

        12 MİL SAVAŞ SEBEBİDİR
        Yunanistan'ın 12 mil rüyası Türkiye'nin sert tepkisini çekmişti.

        Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararını Ege'de de uygulaması halinde Türkiye'nin ne gibi tepkiler vereceği sorusuna ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İyon Denizi'nde 12 mile çıkarması bizi ilgilendirmez. Orada çıkarabilir bizimle ilgisi yok ama Ege'de bunu 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bu savaş nedenidir." ifadelerini kullandı.

        "6 MİL YAPMIŞSIN HALİNE ŞÜKRET OTUR OTURDUĞUN YERDE"
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Yunanistan'ın 12 mil iddialarına ilişkin, "Karasularınızı 12 mile çıkarırsanız biz, Ege'de uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin. '12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı. '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz' dediler, bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti. Herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah. Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Sorunları diyalog temelinde çözümden yanayız." ifadelerini kullandı.

        Kara suları: Bir kıyı devletinin kara ülkesini çevreleyen ve uluslararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan kıyı devletine ait deniz egemenlik kuşağına kara suları deniliyor. Türkiye ve Yunanistan arasında deniz sınırı henüz bir anlaşmayla belirlenmedi. Bu nedenle hem Türkiye hem de Yunanistan kara sularının Ege Denizi'ndeki genişliği 6 deniz mil kabul ediliyor.

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        Yunan 12 mil rüyasından uyandı
        Haberler Dünya Yunanistan'ın 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi! Türkiye'nin tepkisini çekmişti...
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