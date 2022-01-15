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    • Dünya
    • 16.01.2022 01:11
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    • 16.01.2022 01:22
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    Yer: Meksika... Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Çevredekiler kasası açılan kamyonu yağmaladı

    Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan şehrinde tren hemzemin geçitten geçen araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekiler kasası açılan kamyondaki eşyaları yağmaladı.

    İHA
    Trenin çarptığı aracı yağmaladılar!

    Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı.

    Kazada iki aracın şoförü yaralandı. Kamyon şoförünün durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

    EŞYALARI YAĞMALADILAR
    Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki eşyaları yağmaladı.

    Görgü tanıkları, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini söyledi.


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    Haberler Dünya Yer: Meksika... Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Çevredekiler kasası açılan kamyonu yağmaladı
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