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    • Dünya
    • 16.01.2022 01:18
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    • 16.01.2022 01:18
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    ABD'nin Texas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı: FBI ve SWAT devrede

    ABD'nin Texas eyaletinde silahlı bir saldırgan bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldı ve FBI olaya müdahale etti. Sinagogun çevresi boşaltıldı.

    AA
    Texas’ta sinagogda silahlı rehine krizi!

    ABD'de Texas'a bağlı Colleyville kenti polisi, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını açıkladı.

    Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

    FBI İLE SALDIRGAN ARASINDA MÜZAKARELER DEVAM EDİYOR
    Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ederal Soruşturma Bürosunun (FBI) silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

    Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.

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    Haberler Dünya ABD'nin Texas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı: FBI ve SWAT devrede
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