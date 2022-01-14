Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekince kediye döndü

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız." ifadelerini kullandı.