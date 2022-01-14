Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekince kediye döndü

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.
Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.
RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAKLARININ YUNANİSTAN'A İLK TESLİMATI GELECEK HAFTA
Ülkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek." diye konuştu.