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    • Dünya
    • 15.01.2022 00:20
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    • 15.01.2022 00:20
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki saldırılara kınama: Tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta siyasi parti temsilcilikleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Bağdat’taki saldırılara kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta siyasi parti temsilcilikleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir."

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki saldırılara kınama: Tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz
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