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    • Dünya
    • 14.01.2022 23:34
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    • 15.01.2022 00:10
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    'Amerikan rüyası' aslında kabus mu? Gerçek lanse edilenden çok başka: ABD'de hırsızlık ve yağma tavan yaptı

    'Rüyalar ülkesi' olarak lanse edilen ABD'de ekonomik kriz büyüyor... Kaliforniya'dan gelen kargo trenlerinin yağmalandığı görüntüler aslında ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılandan çok büyük bir ekonomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    ABD’de hırsızlık ve yağma tavan yaptı

    Amerika Birleşik Devletleri, küresel medya, popülist karakterler ve kronik muhalifler tarafından 'rüyalar ülkesi' olarak lanse ediliyor. Bu konu dönem dönem söylemlerle hatta şarkılarla insanlara dayatılmaya çalışılsa da ABD'nin görünmeyen bir başka yüzü de mevcut.



    Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin hedef alındığı paylaşımlarda "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanları servis edilip, ABD'ye methiyeler düzüldü.

    Hatta ve hatta, "Türkiye .... kaybetti, Amerika bir bulaşıkçı kazandı" gibi güzellemeler de yapıldı.

    Tüm bu yaşananlar ışığında askında ABD'de her şeyin toz pembe olmadığı, ülkenin sanılandan daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğu ortaya çıktı.



    Kaliforniya'da gelen görüntüler bu durumu özetler nitelikte...





    KARGO TRENLERİNİ YAĞMALADILAR
    ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalama tavan yaptı. Bu durum, ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılından daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu gözler önüne serdi.



        ABD'de son 20 yılını evsizler üzerine çalışarak geçirmiş olan uzman Donald Whitehead, ülkede barınmaya imkan sağlayacak bir maaş verilmediğini belirtiyor.

        ABD'DE GİDİREK ZORLAŞAN HAYAT VE UMUTSUZ İNSANLAR
        Whitehead, ülkedeki durumu analiz ettiği bir röportajda "Asgari ücret kazanan birinin ABD'nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daireyi karşılaması mümkün değil" ifadelerini kullanıyor.



        ABD'de giderek zorlaşan hayat şartları bazı gençleri de umutsuzluğa itiyor. Yine aynı söyleşide ülkedeki durumu anlatan gençlerin "Amerika kendi halkı için her şeyi yapan bir ülke olarak gösteriliyor ancak yapmıyor, yapmıyor…" sözleri dikkat çekiyor.



        Gençlerin "Geçinmeyi, bir yerlere gelmeyi çok zorlaştırıyorlar…" şikayetinin ülkemizde gençlere aşılanan şikayetlere benzer olması da ayrı önem taşıyor.



        ABD'DE "EVSİZ" KRİZİ DERİNLEŞİYOR
        Dünyanın en büyük şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da, gelir adaletsizliği üst düzeyde. Şehir merkezinde çok sayıda kişi çadırlarda yaşıyor.

        Benzer durumlar Los Angeles, New York, Washington gibi bölgelerde de fazlasıyla yaygın.

        Biden yönetiminin adımları sorunu çözebilmiş değil.



            RESMİ RAKAMLAR GERÇEĞİ NE KADAR YANSITIYOR?
            ABD'de ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin. Resmi olmayan rakamlara göre ise yaklaşık 2 buçuk milyon.

            Öte yandan sadece ABD'de de değil bir çok gelişmiş ülkede ekonomik kriz sebebiyle evsiz sayısında artış var.

            Almanya'da sadece sokakta yaşayanlar değil, mülteci olup evi olmayanlar, başka birinin yanında geçici kalanlar da evsiz sayılıyor.

            2019'da, bu kriterlere göre evsiz sayısı 678 bin iken salgın sonrası rakamın 800 bine yükseldiği tahmin ediliyor.

            Almanya'da hayatını sokakta geçirmek zorunda kalanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

            Avrupa'nın genelinde sokakta yaşayan evsiz sayısının son 10 yılda yüzde 70 artarak, 700 bine ulaştığı belirtiliyor.
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            Haberler Dünya 'Amerikan rüyası' aslında kabus mu? Gerçek lanse edilenden çok başka: ABD'de hırsızlık ve yağma tavan yaptı
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