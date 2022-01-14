'Amerikan rüyası' aslında kabus mu? Gerçek lanse edilenden çok başka: ABD'de hırsızlık ve yağma tavan yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, küresel medya, popülist karakterler ve kronik muhalifler tarafından 'rüyalar ülkesi' olarak lanse ediliyor. Bu konu dönem dönem söylemlerle hatta şarkılarla insanlara dayatılmaya çalışılsa da ABD'nin görünmeyen bir başka yüzü de mevcut.
Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin hedef alındığı paylaşımlarda "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanları servis edilip, ABD'ye methiyeler düzüldü.
Hatta ve hatta, "Türkiye .... kaybetti, Amerika bir bulaşıkçı kazandı" gibi güzellemeler de yapıldı.
Tüm bu yaşananlar ışığında askında ABD'de her şeyin toz pembe olmadığı, ülkenin sanılandan daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğu ortaya çıktı.
Kaliforniya'da gelen görüntüler bu durumu özetler nitelikte...
KARGO TRENLERİNİ YAĞMALADILAR
ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalama tavan yaptı. Bu durum, ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılından daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu gözler önüne serdi.