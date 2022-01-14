Afganistan'da fabrikaların yarısı faaliyetlerini durdurdu

Afganistan Maden ve Sanayi Odası, ülkedeki ham madde eksikliği ve bankacılık sisteminin doğru düzgün çalışmaması nedeniyle üretim tesislerinin yarısının faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kabil Maden ve Sanayi Odası İcra Direktörü Muhammed Karim Azimi, basına yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krizin üretim sektörünü derinden etkilediğini söyledi.

Ülkede piyasanın olmaması, bankacılık kısıtlamaları ve elektrik kesintisi sorunları nedeniyle üretimin yüzde 50'sinin durduğunu aktaran Azimi, fabrikaların faaliyetlerini durdurmasının yüzlerce kişinin işsiz kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Aralık 2021'de yaptığı açıklamasında, Afganistan'da 5 bin fabrikanın ciddi boyutta ham madde eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZ

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Ülkede işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin, ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.