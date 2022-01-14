ABD'li eski istihbaratçılar: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse CIA tarafından eğitilmiş Ukraynalı paramiliterler merkezi rol alabilir

6 eski yetkiliye göre, 2015 yılına kadar bu genişletilmiş Rusya karşıtı çabanın bir parçası olarak, CIA Kara Şubesi paramiliterleri de doğu Ukrayna'da cepheye gitmeye başladı ve oradaki paramiliterler gruplara tavsiyelerde bulundu.

SAVAŞ TAKTİKLERİ

Eski yetkililere göre, çok haftalı, ABD merkezli CIA programı, ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, kara navigasyonu, "gizlenerek hareket et" gibi taktikler ve istihbarat ve diğer alanlarda eğitim içeriyor.

Programın nasıl karakterize edileceği tartışma konusu oldu. ABD'de birkaç ülke cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayıp sağlamayacağını, bu yardımın ne kadar, ve saldırı mı yoksa savunma amaçlı mı olacağını konuştu.

SALDIRI DEĞİL İSTİHBARAT EĞİTİMLERİ

ABD'li yetkililer, CIA eğitim programının saldırı odaklı olduğunu ya da hiçbir zaman böyle olmadığıyla ilgili iddiaları reddediyor. Mevcut kıdemli bir istihbarat yetkilisi, "Eğitimin amacı ve verilen eğitim, istihbarat toplanmasına yardımcı olmaktı" dedi.