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    • Dünya
    • 14.01.2022 16:11
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    • 14.01.2022 17:18
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    ABD'li eski istihbaratçılar: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse CIA tarafından eğitilmiş Ukraynalı paramiliterler merkezi rol alabilir

    Yahoo News'ten Ulusal Güvenlik Muhabiri Zach Dorfman'a konuşan 5 eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisi, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA), ABD'de seçkin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve diğer istihbarat personeli için gizli ve yoğun bir eğitim programı yürüttüğünü belirtti. Bu yetkililerden bazılarına göre, 2015 yılında başlayan söz konusu program ABD güneyinde gizli bir tesiste devam ediyor.

    takvim.com.tr
    CIA, Ukrayna - Rusya savaşında belirleyici olacak

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş riski devam ederken ABD'li eski istihbaratçılar dikkate değer açıklamalar yaptı.

    CIA EĞİTİMLERİ SAVAŞTA KRİTİK ROL OYNAYACAK

    Bu eski istihbaratçılara göre Rus birliklerinin işgale hazırlık olarak korkuya kapıldığı Ukrayna'nın doğu sınırında CIA tarafından eğitilmiş kuvvetlerin birçoğu kritik bir rol oynayabilir. ABD ve Rusya, bu hafta başında Cenevre'de güvenlik görüşmelerine başladılar, ancak şu ana kadar herhangi bir somut anlaşmaya varamadılar.

    GİZLİ BİR PROGRAMLA İŞGALE KARŞI HAZIRLANDILAR

    CIA'in Kara Şubesi için çalışan paramiliterler tarafından yürütülen ve şu anda resmi olarak Kara Dairesi olarak bilinen gizli program, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesi ve ilhak etmesinden sonra Obama yönetimi tarafından oluşturulup Trump yönetimi altında genişletilirken, Biden yönetimi daha da ileri gitti. Eski bir üst düzey istihbarat yetkilisinin hükümetteki meslektaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.

    6 eski yetkiliye göre, 2015 yılına kadar bu genişletilmiş Rusya karşıtı çabanın bir parçası olarak, CIA Kara Şubesi paramiliterleri de doğu Ukrayna'da cepheye gitmeye başladı ve oradaki paramiliterler gruplara tavsiyelerde bulundu.

    SAVAŞ TAKTİKLERİ

    Eski yetkililere göre, çok haftalı, ABD merkezli CIA programı, ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, kara navigasyonu, "gizlenerek hareket et" gibi taktikler ve istihbarat ve diğer alanlarda eğitim içeriyor.

    Programın nasıl karakterize edileceği tartışma konusu oldu. ABD'de birkaç ülke cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayıp sağlamayacağını, bu yardımın ne kadar, ve saldırı mı yoksa savunma amaçlı mı olacağını konuştu.

    SALDIRI DEĞİL İSTİHBARAT EĞİTİMLERİ

    ABD'li yetkililer, CIA eğitim programının saldırı odaklı olduğunu ya da hiçbir zaman böyle olmadığıyla ilgili iddiaları reddediyor. Mevcut kıdemli bir istihbarat yetkilisi, "Eğitimin amacı ve verilen eğitim, istihbarat toplanmasına yardımcı olmaktı" dedi.

        Ancak paramiliter bağlamda istihbarat desteğinin ne anlama geldiği belirsiz olabilir. Ve bu eğitimin Ukraynalılar tarafından nasıl uygulanacağı sahadaki gerçeklerle hızla değişebilir.

        RUSLARI GERİ PÜSKÜRTMEK İÇİN ÇOK ÖZEL TAKTİKLER

        Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, programın Ukraynalıların "Rusları geri püskürtme yeteneğini artıracak beceriler üzerine çok özel bir eğitim" içerdiğini söyledi.

        Eski yetkili, "Taktik eğitimler" içeren eğitimin Ruslar Ukrayna'yı işgal ederse oldukça saldırgan görünmeye başlayacağını belirtti.

        RUSLARI ÖLDÜRME PROGRAMI

        Programa katılan bir CIA yetkilisi açıkça ifade ederek "ABD bir isyancı eğitiyor" dedi ve programın Ukraynalılara "Rusları nasıl öldüreceklerini" öğrettiğini de sözlerine ekledi.

        Resmi olarak bir ayaklanmaya hazırlanmayı amaçlamadığı anlaşılan program, bu amaç için kullanılabilecek eğitimi içeriyor. Bir başka eski ajans yetkilisi, programın teknik yönlerini, Ukraynalılara düşman hatlarının gerisinde veya "düşmanca bir istihbarat ortamında" güvenli iletişimi nasıl sürdüreceklerini göstermek gibi, potansiyel "geride kalma kuvveti eğitimi" olarak nitelendirdi.

        "İSYANCI EĞİTMEDİK"

        Mevcut kıdemli istihbarat yetkilisi, programın "isyana yardım etmek için" tasarlandığını şiddetle reddetti.

        CIA sözcüsü Tammy Thorp, "Ukrayna'da silahlı bir isyancı eğittiğimiz yönündeki öneriler tamamen yanlıştır" dedi.

        Eski bir CIA yöneticisi, CIA'nın onlarca yıl geriye giderek, bağımsız bir Kiev'i desteklemek ve Rusya'nın yıkımını önlemek için Ukrayna istihbarat birimlerine sınırlı eğitim verdiğini, ancak Kırım işgalinden sonra işbirliğinin arttığını söyledi.

        Eski CIA yöneticisi, Ukrayna'daki CIA paramiliterlerinin "çok küçük bir ayak izine sahip" olduğunu ve Moskova'nın ülkeyi daha fazla zorlamaya çalışması durumunda Ukrayna güçlerinin "Rusların odaklanabileceği potansiyel kritik düğümlerde" eğitilmesine yardımcı olduklarını söyledi.

        OBAMA DÖNEMİNDE BAŞLADI

        Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, örgütün paramiliter kaynaklarının Afganistan'da ve diğer terörle mücadele misyonlarında başka türlü kısıtlı olmasına rağmen, ABD merkezli eğitim programının Obama döneminden bu yana CIA için "yüksek bir öncelik" olduğunu söyledi.

        Eski yetkililere göre, Trump yönetimi kısmen Kongre'nin teşvikiyle daha sonra girişim için fonu genişletti. Her yıl ABD'ye getirilen Ukraynalı paramiliterlerin sayısını artırdı.

        Bir isyanda yer alabilecek kuvvetleri eğitmek, bir Rus işgalinden sonra meydana gelirse, bir isyanı aktif olarak desteklemekle aynı şey değildir. Bu Biden yönetiminin bir görev gücü oluşturduğu belirtildi. CIA ve diğer ABD istihbarat örgütlerinin Ukrayna isyanını destekleyerek Rusya'ya geniş çaplı bir harekat başlatması öngörülüyor.

        PROGRAM 8 YILDIR DEVAM EDİYOR

        Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, "Ruslar işgal ederse, bu CIA programlarından mezun olanlar sizin milisleriniz, isyancı liderleriniz olacak. Bu adamları şimdi sekiz yıldır eğitiyoruz. Onlar gerçekten iyi savaşçılar. Ajansın programının ciddi bir etkisi olabileceği yer burası." ifadelerini kullandı.

            Öte yandan eski CIA yöneticisi, yıllar içinde CIA eğitim programlarının "çok etkili" olduğunu söyledi.

            Programın "doğrudan bir sonucu" olarak "savaş alanında kazanımlar elde edildiği" konusunda kendisine bilgi verildiğini söyleyen ilk eski CIA yetkilisi, bunun rüzgarı tersine çevirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

            Eski ABD'li yetkililere göre, hem ABD'li hem de Ukraynalı yetkililer, Ukrayna kuvvetlerinin geniş çaplı bir Rus saldırısına dayanamayacağına inanıyor. Ancak eski yetkililere göre, her iki ülkenin temsilcileri de Ukraynalı isyancıların sert direnişi nedeniyle Rusya'nın yeni toprakları süresiz olarak elinde tutamayacağına inanıyor.

            RUS KÖSTEBEKLERİ

            Eski yetkililere göre, Ukraynalılarla bu kadar yakın çalışmak benzersiz zorluklar doğurdu. ABD'li yetkililer yıllardır, Rusya'nın Ukrayna istihbarat servisleri içindeki casus ağı nedeniyle, programın büyük olasılıkla Moskova tarafından tehlikeye atıldığına inanıyorlardı.

            Eski bir ulusal güvenlik yetkilisine göre, üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, Ukraynalı mevkidaşlarıyla Rusya'nın programa sızmasına ilişkin endişeleri tartıştı. Eski yetkililere göre, konunun farkında olan Ukraynalılar, ABD'ye bağlı kursiyerleri köstebek ayıklamak için incelemeye çalıştılar.

            Yine de, Trump dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri, Ukraynalılara Rusların sonradan öğrendikleri konusunda rahat olmadıkları hiçbir şeyi söylememeleri için bir kural koydu, eski ulusal güvenlik yetkilisini hatırlattı.

            Eski CIA yetkilisine göre, daha önceki ABD merkezli birliklerde az sayıda kursiyer, yetkisiz elektronik cihazlara sahip olmak gibi güvenlik kurallarını çiğnediği için Ukrayna'ya geri gönderildi.

            CIA, KURSİYERLER ARASINDA KRTİPTO SUİKASTÇİ ARADI

            CIA yetkilileri ayrıca kursiyerlerinin Ukrayna'ya döndüklerinde Ruslar tarafından hedef alındığına inanıyorlardı. Eski CIA yetkilisi, "Ukrayna güvenlik servislerindeki Ruslar ve onlara ngaje olanlar, suikast yapmak için bu sınıflardan mezun arıyorlardı" dedi.

            Eski istihbarat yetkililerine göre, Rusya'nın Ukrayna istihbaratına sızması CIA için uzun süredir devam eden bir sorun. Eski yetkililere göre, teşkilat onlarca yıldır sadece Rusya'nın uzlaşmasını önlemek için ülkenin geri kalan istihbarat servislerinden izole edilmiş - bazıları teşkilatın ısrarıyla oluşturulan - özel seçilmiş Ukrayna birimleriyle çalışmaya çalıştı.

            CIA, Ukraynalılarla çalışırken bir miktar Rus uzlaşmasını kabul etse de teşkilat, eski yetkililere göre halâ eğitim programının dengede oldukça değerli olduğuna inanıyor.

            Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, Ruslar yeni bir işgal başlatırsa, "hayatlarının en kötü kararını vermiş olacak" ifadelerini kullandı. CIA tarafından eğitilmiş paramiliterler, aldıkları özel eğitimleri kullanarak direnişi örgütleyeceğine inanç oldukça kuvvetli.

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            Haberler Dünya ABD'li eski istihbaratçılar: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse CIA tarafından eğitilmiş Ukraynalı paramiliterler merkezi rol alabilir
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