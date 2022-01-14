ABD'li eski istihbaratçılar: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse CIA tarafından eğitilmiş Ukraynalı paramiliterler merkezi rol alabilir

Bu eski istihbaratçılara göre Rus birliklerinin işgale hazırlık olarak korkuya kapıldığı Ukrayna'nın doğu sınırında CIA tarafından eğitilmiş kuvvetlerin birçoğu kritik bir rol oynayabilir. ABD ve Rusya, bu hafta başında Cenevre'de güvenlik görüşmelerine başladılar, ancak şu ana kadar herhangi bir somut anlaşmaya varamadılar.
GİZLİ BİR PROGRAMLA İŞGALE KARŞI HAZIRLANDILAR
CIA'in Kara Şubesi için çalışan paramiliterler tarafından yürütülen ve şu anda resmi olarak Kara Dairesi olarak bilinen gizli program, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesi ve ilhak etmesinden sonra Obama yönetimi tarafından oluşturulup Trump yönetimi altında genişletilirken, Biden yönetimi daha da ileri gitti. Eski bir üst düzey istihbarat yetkilisinin hükümetteki meslektaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.
6 eski yetkiliye göre, 2015 yılına kadar bu genişletilmiş Rusya karşıtı çabanın bir parçası olarak, CIA Kara Şubesi paramiliterleri de doğu Ukrayna'da cepheye gitmeye başladı ve oradaki paramiliterler gruplara tavsiyelerde bulundu.
SAVAŞ TAKTİKLERİ
Eski yetkililere göre, çok haftalı, ABD merkezli CIA programı, ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, kara navigasyonu, "gizlenerek hareket et" gibi taktikler ve istihbarat ve diğer alanlarda eğitim içeriyor.
Programın nasıl karakterize edileceği tartışma konusu oldu. ABD'de birkaç ülke cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayıp sağlamayacağını, bu yardımın ne kadar, ve saldırı mı yoksa savunma amaçlı mı olacağını konuştu.
SALDIRI DEĞİL İSTİHBARAT EĞİTİMLERİ
ABD'li yetkililer, CIA eğitim programının saldırı odaklı olduğunu ya da hiçbir zaman böyle olmadığıyla ilgili iddiaları reddediyor. Mevcut kıdemli bir istihbarat yetkilisi, "Eğitimin amacı ve verilen eğitim, istihbarat toplanmasına yardımcı olmaktı" dedi.