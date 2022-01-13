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    • Dünya
    • 13.01.2022 11:00
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    • 13.01.2022 11:00
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    Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan yeni emir: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

    Kuzey Kore'de gübre kıtlığı şoku! Ülke genelinde Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorunu yaşayan Kuzey Kore'de vatandaşlara flaş bir çağrı geldi. Kim Jong-un'un verdiği emirde ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi.

    Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

    Kuzey Kore, Çin'den gelen gübrelerin azalması nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanması çağrısında bulundu. Tarımsal gübrelerini uzun yıllardır Çin'den sağlayan Kuzey Kore, vatandaşlarını ev yapımı gübre kullanımı yapmaya teşvik ediyor.

    Konuya ilişkin yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.

        ABD'DEN YAPTIRIM

        ABD ve Kuzey Kore arasında füze tartışmaları yeni Yaptırım kararı ile devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinden sonra Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili mal tedarikinden sorumlu 5 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

        Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına karşı yürütülen çabalarının bir parçası olan bugünkü yaptırım kararı, ABD'nin Kuzey Kore'nin yasa dışı silah ve malları tedarik etmek için denizaşırı temsilcilerini kullanmaya devam etmesini hedefliyor" dedi.

        Nelson gerçekleştirilen füze denemesi hakkında ise, "Kuzey Kore'nin son füze denemeleri, uluslararası toplumun diplomasi ve nükleer silahlardan arındırma çağrılarına rağmen yasaklı programları geliştirmeye devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
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