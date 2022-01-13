Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan yeni emir: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

ABD'DEN YAPTIRIM

ABD ve Kuzey Kore arasında füze tartışmaları yeni Yaptırım kararı ile devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinden sonra Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili mal tedarikinden sorumlu 5 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına karşı yürütülen çabalarının bir parçası olan bugünkü yaptırım kararı, ABD'nin Kuzey Kore'nin yasa dışı silah ve malları tedarik etmek için denizaşırı temsilcilerini kullanmaya devam etmesini hedefliyor" dedi.