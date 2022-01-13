Domuz kalbi ve böbreği, nakle nasıl hazırlandı! Hayvanseverler "etik" değil diye karşı çıktı

ABD'de iki ay arayla ölümcül bir böbrek hastasına ve kalp yetmezliği bulanan David Bennett'e domuzdan nakil yapıldı. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pakistanlı Prof. Dr. Muhammed Mohiuddin başkanlığındaki ekip, genetiği değiştirilen domuzun kalbiyle Bennett'i hayata bağladı. Domuzlar ise, hem böbrek, hem de kalp nakli operasyonuna şöyle hazırlandı:

FDA, ACİL ONAY VERDİ

Domuzun 10 genetik modifikasyonu var. İnsan vücudunun kabul etmediği, reddetme riski bulunan 4 genetik ayrıştırıldıktan sonra domuz operasyona hazırlanıyor. Kalpteki büyüme geni de kaldırılıyor. Bu sayede operasyon başarılı geçiyor. Ancak bu genetik kodlamaya, hayvan severler karşı çıkıyor. Bu yüzden FDA, operasyonlar için "Acil kullanım onayı" veriyor. Hem kalp nakli, hem de böbrek operasyonu bu sayede yapılıyor.

HAYAT İÇİN SON ÇARE

Daha önceleri domuzdan insanlara, çok sayıda kalp kapakçığı operasyonu yapıldı.

Bu konuda Diyanet Alo Fetva Hattı şunları söylüyor: En öncelikli konu domuz etinin yenmesi haramdır, başka yönde kullanılması da caiz değildir. Zira öleceği halde günah diye yemiyorsa bu davranış yanlış olur. Domuzdan insana böbrek nakli tedavisi de uygulanabilecek bir metottur. Mecburiyet dönemlerinde kullanılacak şeylere başvurulabilir...