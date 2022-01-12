Vicdansızlığın bu kadarı! ABD'de bir kadın doğurduğu çocuğu çöp kutusuna attı

ABD'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler "Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedirtti.

BEBEĞİNİ ÇÖP KUTUSUNA FIRLATTI

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşandığı ve isminin Alexis Avila olduğu öğrenilen 18 yaşındaki bir genç kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atarken görüntülendi.