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    • Dünya
    • 13.01.2022 00:43
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    • 13.01.2022 01:03
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    Vicdansızlığın bu kadarı! ABD'de bir kadın doğurduğu çocuğu çöp kutusuna attı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler "Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedirtti. ABD'de bir kadın doğurduğu çocuğu çöp kutusuna atarken kameralar tarafından kaydedildi.

    Vicdansızlığın bu kadarı!

    ABD'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler "Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedirtti.

    BEBEĞİNİ ÇÖP KUTUSUNA FIRLATTI
    ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşandığı ve isminin Alexis Avila olduğu öğrenilen 18 yaşındaki bir genç kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atarken görüntülendi.

    CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
    Bebeğini çöp konteynerine atan kadının oldukça rahat davranması dikkatleri çekerken bebeğin saatler sonra canlı olarak çöpten çıkarıldı.

    Bebek hastanede tedavi altına alınırken anne ise suçunu itiraf ederek cinayete teşebbüsten tutuklandı.

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    Haberler Dünya Vicdansızlığın bu kadarı! ABD'de bir kadın doğurduğu çocuğu çöp kutusuna attı
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