Müslüman doktor, kalp naklinde çığır açtı!

ABD Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde insanlık için çığır açan bir başarıya imza attı. Pakistan doğumlu kalp cerrahı Prof. Dr. Muhammed Mohiuddin başkanlığındaki ekip, önce bir domuzun genetiğini değiştirdi. Ardından ölümcül kalp hastası olan 57 yaşındaki David Bennett, ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucu domuzun kalbi, Bennett'e nakledildi. Üç gün yoğun bakımda kalan Bennet, ölümü yendi. Deneysel olarak yapılan operasyonun başarılı geçmesi, gelecekte bu hastalık için umut olarak nitelendirildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirten Bennet, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Bu benim son şansımdı" dedi. Prof. Muhammed Mohiuddin ise "Bu gelişme, hala deney aşamasında. Vücudun kalbi hemen reddetmemesi, bizim için olumlu bir gelişme. Bunu başarırsak, insanlık için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.