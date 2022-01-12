Müslüman doktor, kalp naklinde çığır açtı!

ABD Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde insanlık için çığır açan bir başarıya imza attı. Pakistan doğumlu kalp cerrahı Prof. Dr. Muhammed Mohiuddin başkanlığındaki ekip, önce bir domuzun genetiğini değiştirdi. Ardından ölümcül kalp hastası olan 57 yaşındaki David Bennett, ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucu domuzun kalbi, Bennett'e nakledildi. Üç gün yoğun bakımda kalan Bennet, ölümü yendi. Deneysel olarak yapılan operasyonun başarılı geçmesi, gelecekte bu hastalık için umut olarak nitelendirildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirten Bennet, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Bu benim son şansımdı" dedi. Prof. Muhammed Mohiuddin ise "Bu gelişme, hala deney aşamasında. Vücudun kalbi hemen reddetmemesi, bizim için olumlu bir gelişme. Bunu başarırsak, insanlık için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.
UMUT VERiCi İSTANBUL
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, bu naklin umut verici olduğunu söyledi: Türkiye'de de bu tarz çalışmalar var ama bu seviyede değil. Eğer bu çalışma başarılı olursa tek başına bile yeterli olabilir...
DİNEN CAİZ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, domuzdan kalp nakliyle ilgili şöyle fetva verdi: Hayati öneme sahip bir tedavinin helal olan nesnelerle yapılabilme imkânı bulunmadığı hâllerde (zaruret gereği), tedavide haram olan nesnelerden de yararlanılabilir. Bu itibarla, helâl yollarla bir alternatif bulunmaması ya da bulunan diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde, domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur.