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    • Dünya
    • 12.01.2022 09:23
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    • 12.01.2022 09:57
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    Kanada'da aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek: Nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var

    Kanada'nın Quebec eyaleti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının artması nedeniyle sağlık sistemine katkı için aşı olmayan kişilerden sağlık vergisi alacak. Eyalet Başkanı Francois Legault, "Şu anda, bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" ifadelerini kullandı. Sağlık sorunları gibi nedenlerle aşı olamayan kişiler tekliften muaf tutulacak.

    Kanada’da aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek

    Kanada'nın Quebec eyaleti, Kovid-19'a karşı aşı olmayı reddeden kişilerin bazı hizmetlere erişimini sınırlamanın ardından bir adım daha attı. Aşısız kişiler için yeni bir sağlık vergisi getirildi.

    Eyalet Başkanı Francois Legault, yeni mali cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve önümüzdeki haftalarda ilk aşı dozunu almayı reddedenlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını söyledi.

    HASTANELER DOLUYOR

    Quebec'teki hastaneler, son derece bulaşıcı olan Omicron varyantının daha fazla Kovid-19 hasta yükü oluştuması ve sağlık çalışanlarını mesailerinde çarpan etkisi göstermesinden sonra alarm vermeye başlamıştı.

    Gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda , bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" dedi.

        Hükümetin benzeri görülmemiş vergi nedeniyle karşılaşacağı yasal ve etik zorluklar sorulduğunda, Başkan hareketin "büyük bir anlaşma" olduğunu kabul etti.

        "SAĞLIK BAKIM AĞIMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR YÜK BİNDİRİYORLAR"

        Legault şöyle konuştu:

        "Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal."

        YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN YARISI AŞISIZ

        Legault, eyalette yaklaşık %10 aşısız insan olmasına rağmen, yoğun bakım ünitelerinde yatanların yaklaşık %50'sini bu kişilerin oluşturduğunu söyledi.

        Tıbbi nedenlerle aşı olamayan kişilerin tekliften muaf tutulacağını söyleyen Legault yeni vergi miktarını açıklamadı. Quebec'in eyaletin aşı pasaportu gerekliliklerinin uygulamasını genişletmeye devam edeceğini belirtti.

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