Kanada'da aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek: Nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var

Kanada'nın Quebec eyaleti, Kovid-19'a karşı aşı olmayı reddeden kişilerin bazı hizmetlere erişimini sınırlamanın ardından bir adım daha attı. Aşısız kişiler için yeni bir sağlık vergisi getirildi.
Eyalet Başkanı Francois Legault, yeni mali cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve önümüzdeki haftalarda ilk aşı dozunu almayı reddedenlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını söyledi.
HASTANELER DOLUYOR
Quebec'teki hastaneler, son derece bulaşıcı olan Omicron varyantının daha fazla Kovid-19 hasta yükü oluştuması ve sağlık çalışanlarını mesailerinde çarpan etkisi göstermesinden sonra alarm vermeye başlamıştı.
Gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda , bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" dedi.