Kanada'da aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek: Nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var

"Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal."