ABD Senatosu'nda büyük gaf! Dünya Anthony Fauci'nin sözlerini konuşuyor

Dünyayı son iki yıldır etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde yaptığı açıklamalarla öne çıkan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülke basınının gündemine oturdu.
ABD eski Başkanı Donald Trump ile, koronavirüs nedeniyle sık sık polemiğe giren Fauci, bu kez büyük bir gafa imza attı.
MİKROFONU AÇIK UNUTTU
Koronavirüs salgınında, ülkenin en yetkili ismi olarak bilinen Fauci, ABD Senatosu'nda skandal sözlere imza attı. Senato'da yapılan bir oturumda, Fauci'yi, 'kamu görevinde çalışanlar içinde en yüksek maaşı almakla' suçlayan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.