ABD Senatosu'nda büyük gaf! Dünya Anthony Fauci'nin sözlerini konuşuyor

SENATÖRE 'MORON' DEDİ

Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona eren tartışmanın ardından Marshall, Fauci'yi eleştirmeye devam etti. Marshall'ın kendisini eleştirdiği anlarda, önünde bulunan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Fauci, bu sırada "Tanrı aşkına, bu nasıl bir moron!" diye söylendi.