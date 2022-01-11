Kazakistan Büyükelçisi: En büyük tehdit her şeyin önceden planlanmış olması

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenledi. Son durumu değerlendiren Saparbekuly, "Kazakistan'ın yurt dışında eğitilmiş iyi eğitilmiş silahlı saldırganlar arasında radikal İslamcı gruplar arasında sıcak noktalara karışma konusunda uzman kişiler var. Maalesef Kazakistan, bu tip koordine şiddet eylemlerine hazır değildi. 11 noktada saldırı düzenlendi. 9 bölgede kontrol noktaları ele geçirildi." dedi.
Büyükelçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"Başlangıçta barışçıl ve sosyo-ekonomik talepler olmasına rağmen, sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik talepler ayaklanmaya dönüştü. Anlaşmaya varılmak istenmedi. Anayasal düzeni zorla devirmeyi amaçlamışlardı.
"BARIŞ GÜCÜ'NE BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIK"
Ülkede düzen sağlanmak için Cumhurbaşkanı Tokayev göreve başladı. Kazakistan vatandaşlarının can ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele eylemini başlatmayı emretti. Ülkedeki durumu istikarara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Tokayev, Barış Gücü'ne başvurmak zorunda kaldı. Kolektif anlaşmalar gereğince gelen Barış Gücü'nün asıl amacı önemli devlet kurumları, askeri birimler ve elektrik santrelleri gibi stratejik merkezleri korumaktı. Terörle mücadeleye dahil olmadılar.
"GÖREV HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"