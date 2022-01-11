Kazakistan Büyükelçisi: En büyük tehdit her şeyin önceden planlanmış olması

İstihbaratta büyük açıklık olduğu anlaşıldı. Bu nedenle önlemler alındı. Ayrıca Kazakistan'da sosyo-ekonomik durumlarla ilgili reformlar yapılacak. Şu ana kadar 16 askerimiz şehit oldu. İki tane askerimizin kafasının kesilerek şehit olması bu durumun bir terör saldırısı olduğunu da gösteriyor. Vefat sayıları güncelleniyor. Toplamda 8 bin kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor."

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