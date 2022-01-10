Pilot, polisler tarafından son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı

Polisin vücut kamerası görüntülerinde, memurların, San Fernando Yolu ve Osborne Caddesi'ndeki bir tren hattına düşen ağır yaralı pilotu uçağından çıkarmak için koştukları görüldü.
Los Angeles saatine göre 14.00 sularında yüzü kanlar içinde kalan 70'li yaşlarındaki pilotu çıkardıktan birkaç saniye sonra, trenin uçağı parçaladığı görüldü.
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), memurları "kahramanlık ve hızlı eylem sergiledikleri" için övgü dolu sözler aldıktan sonra, olay sosyal medyada viral oldu.
Yetkililer, pilotun hastaneye kaldırıldığını ve dün akşam 20.00 itibariyle durumunun stabil olduğunu söyledi.