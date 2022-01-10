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    • Dünya
    • 10.01.2022 09:58
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    • 10.01.2022 10:46
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    Pilot, polisler tarafından son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı

    Amerika bu yüksek tansiyonlu kurtarma anlarını konuşuyor. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) memurları, pazar günü öğleden sonra bir tren zorunlu iniş yapan bir uçağa çarpmadan birkaç saniye önce pilotu kurtardı. LAPD şok edici görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Haberin detayları...

    Pilot son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı

    Polisin vücut kamerası görüntülerinde, memurların, San Fernando Yolu ve Osborne Caddesi'ndeki bir tren hattına düşen ağır yaralı pilotu uçağından çıkarmak için koştukları görüldü.

    Los Angeles saatine göre 14.00 sularında yüzü kanlar içinde kalan 70'li yaşlarındaki pilotu çıkardıktan birkaç saniye sonra, trenin uçağı parçaladığı görüldü.

    Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), memurları "kahramanlık ve hızlı eylem sergiledikleri" için övgü dolu sözler aldıktan sonra, olay sosyal medyada viral oldu.

    Yetkililer, pilotun hastaneye kaldırıldığını ve dün akşam 20.00 itibariyle durumunun stabil olduğunu söyledi.

    Pilot son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı

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    Haberler Dünya Pilot, polisler tarafından son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı
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