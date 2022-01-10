Pilot, polisler tarafından son anda kurtarıldı! Tren uçağı parçaladı

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), memurları "kahramanlık ve hızlı eylem sergiledikleri" için övgü dolu sözler aldıktan sonra, olay sosyal medyada viral oldu.

Yetkililer, pilotun hastaneye kaldırıldığını ve dün akşam 20.00 itibariyle durumunun stabil olduğunu söyledi.